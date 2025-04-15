Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp canına kıydı

Afyonkarahisar'da Ersin Karataş (36), boşanma aşamasındaki eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş ile eşi Ersin Karataş'ı yerde bilinci kapalı, kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ), Ersin Karataş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çift kurtarılamadı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Fırıncılık yapan Ersin Karataş'a ait 20 L 8656 plakalı aracın ise çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve Ersin Karataş'ın ardından kendisini vurduğunu tespit etti.