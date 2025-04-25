“Böcek” iddiasını mahkemede kanıtlayamadı

AFYONKARAHİSAR Belediye Başka- artırıyor. nı Burcu Köksal, göreve gelmesinden kısa süre sonra yaptığı bir açıklamayla Türkiye gündemine oturmuştu. Köksal, makam odasında ve Özel Kalem Müdürlüğü'nde böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu iddia etmişti.

"HİÇ KİMSEYİ SUÇLAMADIM"

CHP'YE yakın basın organlarında geniş yer bulan bu açıklama sonrası, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında elde edilen ifadeler, Köksal'ın açıklamalarıyla çelişti. Tanıklar iddiaları doğrulamazken, savcılık "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etti. Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılan Köksal, iddiaları reddetti.

"Kimseyi hedef almadım, sadece siyasi bir açıklama yaptım" diyen Köksal, yardımcılarının beyanlarına dayanarak açıklamada bulunduğunu öne sürdü. Köksal mahkemede yaptığı savunmada, "Başkan Yardımcım Ömer Yıldız ve YÜNTAŞ Genel Müdürüm Kemal Doğan'dan aldığım bilgilere dayanarak konuştum. Bu açıklamalarımda herhangi bir suçlama veya itham yoktur" diyerek kendini savundu.