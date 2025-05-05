Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehidin tabutuna yaklaşan eşi Yeşim Özen, "Seni göremedim son kez, sesine duyamadım" dedi.

Elinde oyuncak ayı olan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasına veda etti.Şehidin annesi Havva ve babası Hasan, Özen'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Özen, bugün toprağa verilecek.