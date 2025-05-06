Afyonkarahisar şehidini uğurladı

PENÇE (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralanan ve hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine babasının fotoğrafı toplu iğne ile takıldı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım" dedi. Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.