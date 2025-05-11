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Haberler Afyonkarahisar Bin 780 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Bin 780 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Bin 780 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibe aldıkları zehir tacirini bin 780 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ile yakaladı. Ekipler E.D., isimli şahsın çevre kentlerden temin ettiği uyuşturucu Sandıklı ilçesine getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Sandıklı ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada bin 780 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve makas ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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