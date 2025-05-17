Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bölgede bilgilendirme de yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber sarısının koparılması veya herhangi bir yere taşınmasının yasak olduğunu ifade etti.