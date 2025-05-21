Angus yüklü TIR devrildi, 1 kişi yaralandı

Olay, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 ALP 276 TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada devrilen TIR'ın dorsesindeki taşıdığı 20'ye yakın angus ise etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ettikten sonra angusları kaza bölgesindeki bir vatandaşın tel örgüyle kaplı bahçesine koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıtadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hayvanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, TIR'ın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.