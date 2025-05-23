Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık! Kafeyi soyan hırsızın tek dileği şaşırttı

Afyonkarahisar'da gece girdiği kafenin kasasından bin TL çalıp "Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın" diye not bırakan şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Yeşilyol Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi.