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Haberler Afyonkarahisar Küçük bir ısırık büyük bir acı

Küçük bir ısırık büyük bir acı

Virüs sebebi ile yatağa bağımlı hale gelen 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan’ın, hastalığına çare bulunamıyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Küçük bir ısırık büyük bir acı

Afyonkarahisar'da 6 yıl önce sinek ısırığı sonucu Batı Nil Virüsü sebebi ile yatağa bağımlı hale gelen 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan'ın, hastalığına çare bulunamıyor. 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bir cenazeye götürüldü.

Küçük bir ısırık büyük bir acı

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Burada misafir kaldıkları akrabalarının evinde uyurken bir sivrisinek tarafından ısırılan Mehmet Emir, henüz 1 buçuk yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Küçük bir ısırık büyük bir acı

Yaklaşık 6 buçuk yıldır gördüğü fizik tedaviler sayesinde Özbakan, hortumla beslenmekten kurtuldu ve vücudunda çeşitli hareket kazandı.

Mehmet Emir Özbakan'ın annesi N.Özkan, çocuğunun rahatsızlığını, "Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Gittiğimiz yerde Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz" sözleriyle açıkladı.

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