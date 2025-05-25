Küçük bir ısırık büyük bir acı

Afyonkarahisar'da 6 yıl önce sinek ısırığı sonucu Batı Nil Virüsü sebebi ile yatağa bağımlı hale gelen 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan'ın, hastalığına çare bulunamıyor. 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bir cenazeye götürüldü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Burada misafir kaldıkları akrabalarının evinde uyurken bir sivrisinek tarafından ısırılan Mehmet Emir, henüz 1 buçuk yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Yaklaşık 6 buçuk yıldır gördüğü fizik tedaviler sayesinde Özbakan, hortumla beslenmekten kurtuldu ve vücudunda çeşitli hareket kazandı.

Mehmet Emir Özbakan'ın annesi N.Özkan, çocuğunun rahatsızlığını, "Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Gittiğimiz yerde Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz" sözleriyle açıkladı.