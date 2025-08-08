MSB: 12 askerimizin şehit olmasında ihmal ve kasıt yok

IRAK'IN kuzeyinde 12 Mehmetçik'in metan gazı nedeniyle şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan incelemeler neticesinde doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru bulunmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından olay gününe kadar 3 bin 764 mağarada arama tarama ve imha gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği ifade edildi. Olayın yaşandığı 3 bin 765'inci mağaraya öncelikle keşif köpeği gönderildiği ve olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.