Vali Yiğitbaşı evlilik teklifine şahitlik etti

AFYONKARAHİSAR Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kızılören ilçesindeki Engelsiz Kafe'nin açılışı sırasında bir çiftin evlilik teklifine şahitlik etti. Kızılören ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan Engelsiz Kafe'nin açılışı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da katıldığı törenle yapıldı. Açılış öncesinde kafeyi gezen Vali Yiğitbaşı, Satı Seda Toprak ve Mete Erdoğan çiftinin evlilik teklifi anına tanıklık etti. Vali Yiğitbaşı, "Harika, çok güzel bir ortam burası. Hep gülün böyle inşallah" diyerek çifti tebrik etti.