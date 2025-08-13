Eber Gölü'nde korkutan su seviyesi! 5 santimetreye kadar düştü





"EBER GÖLÜ, SON YILLARIN EN KURAK SEVİYELERİNDEN BİRİNİ DAHA YAŞAMAKTADIR"



Göldeki su kaybı hakkında konuşan göl rehberi Kadir Ateş, "Eber Gölü, son yılların en kurak seviyelerinden birini daha yaşamaktadır. Gördüğümüz gibi, Eber Gölü'ndeki su seviyesini ölçtüğümüzde, dünkü misafirlerimizle sopayı suya soktuğumuzda kıyı kesimlerinde yaklaşık 5 santimetre, en derin yerinde ise 50 santimetrelik bir su seviyesi tespit edilmiştir. Ağustos ayının sonu ve eylül ayının başında bu seviyenin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

