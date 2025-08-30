Afyonkarahisar’da maskeli pusu!

Afyonkarahisar'da mali müşavire saldırı düzenlendi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bolvadin'e bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada kimliği belirsiz kar maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. İsmet Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı.

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. İsmet Çelik, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer yandan İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Müşavirin ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kameraları inceleyerek pusuyu kimin kurduğunu, saldırganın nereye kaçtığını bulmak için titizlikle çalışacaklarını belirtti.