  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar İzne çıkan hükümlülere uyuşturucu baskını

İzne çıkan hükümlülere uyuşturucu baskını

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

İzne çıkan hükümlülere uyuşturucu baskını
AFYONKARAHİSAR'DA uyuşturucu satma suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan ve yanındaki 3 kişi ile birlikte tekrar uyuşturucu satmaya çalışan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanırken, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Ekipler Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 10 gün izne ayrılan şahsı takibe aldı. Aramalarda ise 2 bin 350 içimlik bonzai, 2.34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin maddesi ve 6 adet cep telefonu ele geçirdi. 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA