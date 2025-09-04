Afyonkarahisar'da mali müşavir cinayeti! İnsanlık 500 bin liraya öldü

İsmet Çelik

İŞ ADAMLARI AZMETTİRDİ

Buğdacı ifadesinde mali müşavir Çelik'i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden aldığını itiraf etti. Soruşturmayı derinleştiren Bolvadin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Abdülselam Buğdacı ile irtibatlı olduğu belirlen ve cinayeti azmettiren iş insanları Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız'ı İstanbul'da gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mali müşavir İsmet Çelik'i evinin önünde öldüren Abdülselam Buğdacı'yı azmettiren Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Tetikçi Buğdacı, iş insanları Zengin ile Yıldız, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Bolvadin kapalı cezaevine gönderildi.