İnsanlık 500 bin liraya öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Abdülselam Buğdacı isimli tetikçi sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada Mali müşavir İsmet Çelik'i tabanca ile iki bacağından vurdu. Aşırı derecede kan kaybeden ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Mali müşavir Çelik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AKSAYAN AYAĞI ELE VERDİ

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayete ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti. İlçedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın Abdülselam Buğday olduğunu belirledi.

Abdülselam Buğdacı'nın cinayeti işlemeden önce ilçede keşif yaptığı, iki gün atıl vaziyette olan eski okul binasında pusuda beklediği tespit edildi.

SUÇ ALETİYLE BULUNDU

Olaydan 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlenen Buğday'ın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi. Cinayet masası dedektiflerinin yaptığı kapsamlı bir çalışma neticesinde zanlının İstanbul'dan Ankara Sincan'a gittiği saptandı. Sincan'da yapılan operasyonla suç aleti silahla gözaltına alınan Abdülselam Buğdacı Bolvadin'e getirildi.

İsmet Çelik

İŞ ADAMLARI AZMETTİRDİ

Buğdacı ifadesinde mali müşavir Çelik'i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden aldığını itiraf etti. Soruşturmayı derinleştiren Bolvadin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Abdülselam Buğdacı ile irtibatlı olduğu belirlen ve cinayeti azmettiren iş insanları Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız'ı İstanbul'da gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

MALİ müşavir İsmet Çelik'i evinin önünde öldüren Abdülselam Buğdacı'yı azmettiren Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Tetikçi Buğdacı, iş insanları Zengin ile Yıldız, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Bolvadin kapalı cezaevine gönderildi.