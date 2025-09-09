Göl değil çöl! Afyonkarahisar’da Eber'deki kayıklar karaya oturdu

Afyonkarahisar'da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Eber Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde, su seviyesinin son yıllarda yaklaşık yüzde 40 oranında azalması, çevre felaketine davetiye çıkarıyor. Bir zamanlar sazlıkların arasında süzülen kayıklar, bugünlerde göl tabanında karaya oturmuş halde bulunuyor.

Görüntüler, kuraklığın geldiği ürkütücü boyutu gözler önüne sererken, göl adeta kayık mezarlığına dönmüş durumda. Eber Gölü, sadece doğal güzelliğiyle değil, barındırdığı endemik bitki türleri ve kuş çeşitliliğiyle de önemli bir ekosistem olarak biliniyor.