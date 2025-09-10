Afyonkarahisar'da sevindiren haber! Devlet desteğiyle çiftçilere umut oldu

Biz de her yaz okul tatillerinde buraya gelip onlara yardımcı olurduk. Sonrasında ben de burada hayvancılığa başlayarak yerleşme kararı aldım. Sonra devlet bankası destekli krediden yaralanarak 40 gebe koyun aldım. Afyon İl Özel İdaresi'nin başlattığı Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi kapsamında TİGEM çıkışlı 25 Anadolu merinosu aldım" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE İNSANINI ALIŞTIRDIM'

Genç girişimci Öz, "Ön yargılarını makine şartlarında hijyenik koşulda sağıldığında koyun sütünün kokmadığını ispat ederek insanları tüketime alıştırdım. Ayrıca burada mesleki bilgilerimi kullanarak farklı olarak doğan hayvanlarımın kayıtlarını tutmaktayım. Bütün hayvanların anne ve babası belli. Bu durum da insanlarda damızlık almak için motivasyon yarattı. Ayrıca bu bölgede koyun sütünün tüketildiğini gören üreticiler bu sektöre yönelmek istedi. Onlar için de farklı bir bölgede, farklı bir üretim kapısı açtığımı düşünüyorum" diye konuştu.