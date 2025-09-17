  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da aile içinde kan döküldü: Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Afyon'da aile içinde kan döküldü: Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan olayda baba ile oğul arasında çıkan tartışma kan döküldü. Babasının bıçaklanmasıyla ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Afyon’da aile içinde kan döküldü: Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA