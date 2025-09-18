Öfkesine yenik düşen baba evladını katletti

AFYONKARAHİSAR'DA önceki gece babası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A, eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tutuklanan baba B.A

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Remzi Anıl Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Evlat katili olan B.A'nın tartışmanın neden yaşandığına dair bilgi vermediği öne sürüldü.