Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir hızlı tren hattında önemli adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve ışık göründü töreninin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk" dedi.

Tünel hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Polatlı – Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar ilinin kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneli ile 10 adet manevra cebi ile destekleniyor" şeklinde konuştu.