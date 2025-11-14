Yağ fabrikasında korkunç patlama

AFYONKARAHİSAR'DA yağ fabrikasında makine ve ekipman bakımı sırasında kullanılan gazdan kaynaklı bir patlama yaşandı, yaralanan 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ve yetkililer, fabrikada incelemede bulundu. Ayrancı, incelemenin ardından gazetecilere, patlamanın kazan dairesinde kullanılan gazdan kaynaklandığını söyledi. Yaralılardan birinin durumunun daha ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.