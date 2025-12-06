Afyonkarahisar'da hızın bedeli ağır oldu! 3 arkadaşını yanına almıştı...

AFYONKARAHİSAR'DA, kan donduran bir kaza yaşandı. Bir araç, çarptığı köprü korkuluklarına saplandı.
Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. otomobiliyle 3 arkadaşını da yanına alarak geç saatlere kadar gezdi.
Otomobil otoyolda aşırı hız nedeniyle savrularak köprü demirlerine çarptı. İbrahim Özkan'ın (17) hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö. hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 16 yaşındaki Y.E.B.'nin Bayat Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu belirtildi.