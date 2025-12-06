Afyonkarahisar'da hızın bedeli ağır oldu! 3 arkadaşını yanına almıştı...

AFYONKARAHİSAR'DA, kan donduran bir kaza yaşandı. Bir araç, çarptığı köprü korkuluklarına saplandı.

Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. otomobiliyle 3 arkadaşını da yanına alarak geç saatlere kadar gezdi.