Gıda sahtekarları yolda kıskıvrak yakalandı

Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde toplam 2 tona yakın sahte yağ yakalandı, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir araçtan 1.370 litre sağlıksız tağşiş yağ çıktı. 244 adet 5 litrelik pet şişe ve 3 adet 50 litrelik bidona doldurulmuş yağlara el konuldu. S.S. hakkında belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 39.521 TL, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 42 bin TL olmak üzere toplam 81 bin TL ceza kesildi. Şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri de yol kontrolünde durdurdukları araçta 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi. Teneke ve bidonlara doldurulmuş ürünler A.Y.'nin aracında bulundu. Şüpheli hakkında sağlığı tehlikeye sokacak gıda bulundurma ve satma suçundan adli işlem başlatıldı.