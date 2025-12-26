Denizli CHP’de belediye milli hafızayı yıktı

CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan

RÖVANŞ ALMA ÇABASI

Canbaz, açıklamasında, "Merkezefendi Belediyemizin kurucu Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanımız Sayın Muhammet Subaşıoğlu döneminde inşa edilen ve milletimizin FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı yazdığı destanın sembolü olan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"ndaki tankın CHP'li Merkezefendi Belediyesi tarafından kaldırılmasını esefle karşılıyoruz. Belediyecilik, mevcut eserlerin üzerine değer katarak şehri ileriye taşımaktır; devralınan mirası yok etmek, milli hafızayı silmeye çalışmak değildir. Bu anıt, sadece görsel bir obje değil; o karanlık gecede tankların önüne yatarak vatanı savunan aziz milletimizin iradesinin bir nişanesidir Estetik" veya "Yarışma" gibi bahanelerin arkasına sığınılarak yapılan bu operasyon, aslında 15 Temmuz ruhuna karşı duyulan bir rövanş alma çabasıdır' diyen Canbaz, "Milletimizin gönlüne kazınan o ruhu, meydanlardan replikaları kaldırarak silemezsiniz. AK Parti olarak, şehitlerimizin hatırasına ve milletimizin bu kutlu direnişinin sembollerine her platformda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki; Merkezefendi halkı, eser siyaseti yapanlarla, yıkım siyaseti güdenleri çok iyi bilmektedir. 2019 yılından bu yana algılarla, çalgılarla hizmet ettiğinizi sandığınız ilçemizde Merkezefendililer, gerçekleri görmekte bu güzel ilçeye kaybettirdiğiniz yılların yanında manevi değerlerimize vurulan bu prangayı da esefle izlemektedir" dedi.

SEÇİM SÜRECİNDE FARKLI KONUŞMUŞTU

CHP'Lİ Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, seçim sürecinin ardından o dönem yaptığı açıklamada, Demokrasi Anıtı'nın ilçe estetiğine ve ortak hafızaya önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştı. Şehiz Doğan, "Demokrasiye olan inancımızı simgeleyecek bu anıtı en kısa sürede kentimize kazandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.