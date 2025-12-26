Denizli CHP’de belediye milli hafızayı yıktı

Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bir tankı durduran vatandaşları gösteren fotoğraftan esinlenilerek, AK Partili Merkezefendi eski Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından Selçuk Bey Mahallesi'nde ki meydana yaptırılan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu' anıtı, 15 Temmuz 2017'de vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi ile açılışı yapıldıktan 8,5 yıl sonra Merkezefendi Belediye Meclisi kararı ile belediye ekipleri tarafından tepkilere rağmen iş makinalarıyla yerinden söküldü.
Darbe gecesinde sokağa çıkanları temsilen 9 insan figürü yer alan tank figüründe, Türkiye'deki her meslekten insanı sembolize edilirken, tankın alt tarafına yatarak darbeyi durduran kişi sembolü ise darbeyi durduran halkı temsil ediyordu.
15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu'ndaki tank ve insan figürlerinin, CHP'li belediye tarafından iş makineleriyle sökülmesi tepki çekti.
AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz
'YIKMAK İHANETTİR'
AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, konu ile ilgili olarak tepkisini sert bir şekilde dile getirip, "Yapılanı yıkmak belediyecilik değildir, milli hafızaya ihanettir!" dedi.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan
RÖVANŞ ALMA ÇABASI
Canbaz, açıklamasında, "Merkezefendi Belediyemizin kurucu Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanımız Sayın Muhammet Subaşıoğlu döneminde inşa edilen ve milletimizin FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı yazdığı destanın sembolü olan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"ndaki tankın CHP'li Merkezefendi Belediyesi tarafından kaldırılmasını esefle karşılıyoruz. Belediyecilik, mevcut eserlerin üzerine değer katarak şehri ileriye taşımaktır; devralınan mirası yok etmek, milli hafızayı silmeye çalışmak değildir. Bu anıt, sadece görsel bir obje değil; o karanlık gecede tankların önüne yatarak vatanı savunan aziz milletimizin iradesinin bir nişanesidir Estetik" veya "Yarışma" gibi bahanelerin arkasına sığınılarak yapılan bu operasyon, aslında 15 Temmuz ruhuna karşı duyulan bir rövanş alma çabasıdır' diyen Canbaz, "Milletimizin gönlüne kazınan o ruhu, meydanlardan replikaları kaldırarak silemezsiniz. AK Parti olarak, şehitlerimizin hatırasına ve milletimizin bu kutlu direnişinin sembollerine her platformda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki; Merkezefendi halkı, eser siyaseti yapanlarla, yıkım siyaseti güdenleri çok iyi bilmektedir. 2019 yılından bu yana algılarla, çalgılarla hizmet ettiğinizi sandığınız ilçemizde Merkezefendililer, gerçekleri görmekte bu güzel ilçeye kaybettirdiğiniz yılların yanında manevi değerlerimize vurulan bu prangayı da esefle izlemektedir" dedi.
SEÇİM SÜRECİNDE FARKLI KONUŞMUŞTU
CHP'Lİ Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, seçim sürecinin ardından o dönem yaptığı açıklamada, Demokrasi Anıtı'nın ilçe estetiğine ve ortak hafızaya önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştı. Şehiz Doğan, "Demokrasiye olan inancımızı simgeleyecek bu anıtı en kısa sürede kentimize kazandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.