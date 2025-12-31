Afyonkarahisar’da öğrenci servisi otomobille çarpıştı

AFYONKARAHİSAR'DA öğrencileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kaza, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan T, (50) idaresindeki öğrenci servisi, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Hüseyin K'nin (25) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 18 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının durumunun iyi oldukları bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.