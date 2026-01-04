Afyonkarahisar’da rüşvet operasyonu!

AFYONKARAHİSAR'DA eğlence merkezlerine önceden denetim yapılacağı bilgisini veren 1'i kamu görevlisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvet operasyonu Afyonkarahisar, Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren alkollü eğlence mekânı sahibi 1 şahsın ilçede görev yapan kamu görevlisi ile irtibatlı olduğu, yapılacak olan uygulama ve denetimler hakkında bilgi aldığı ve bu bilgileri alkollü eğlence mekânı sahibine bildirerek, bunun karşılığında para aldığı ve rüşvet suçunu işlediği şeklinde bilgiler alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 1 kamu personeli ve 1 mekan sahibi olmak üzere 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ilçede bulunan 1 eğlence mekanı, 1 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.