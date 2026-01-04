  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Afyonkarahisar Suç makinesi saklandığı mağarada yakalandı

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

AFYONKARAHİSAR'DA 41 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası saklandığı mağarada yakalandı. Yapılan incelemelerde, 41 farklı suç kaydı bulunan A.R.G.' nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi dağlık bir alanda köşeye sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan şahıs saklandığı mağarada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

