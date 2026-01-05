TIR dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
MURAT ŞENBAKLAVACI

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 7 yaralıdan biri, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. idaresindeki TIR, kavşakta M.T.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sati Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından TIR sürücüsü R.P., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

