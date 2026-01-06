TIR ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
MURAT ŞENBAKLAVACI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki Döndü Korkmaz hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. K.T. idaresindeki TIR ile A.K. yönetimindeki plakalı üç tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı.

Sürücü A.K. ile motosikletteki A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Döndü Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

