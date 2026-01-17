Afyonkarahisar Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Yapılan meteorolojik uyarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak'ın Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir.

Soğuk havanın, bölgemizde 21 Ocak Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.