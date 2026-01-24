  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Afyon'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar'da hareket halindeki otomobil ve TIR çarpıştı. Afyon'un Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki TIR, M.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

DAKİKA