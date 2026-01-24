Afyonkarahisar’da dolandırıcılara geçit yok

AFYONKARAHİSAR'DA polis tarafından dolandırıcılara yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiği ve 45 dolandırıcılık olayında çok sayıda vatandaşın 22 milyon 500 bin TL'lik mağduriyetin önüne geçildiği belirtildi. Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Dolandırıcılık konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç şebekelerine önemli darbeler indirilmiştir. Yüzde 99,2 gibi bir aydınlatma oranı ile dikkat çekici bir başarıya imza atılmıştır" ifadelerine yer verildi.