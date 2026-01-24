Beşiktaş’ta transfer kararı!

Siyah-beyazlılarda, dever arası transfer süreci devam ediyor. Sergen Yalçın'ın Tammy Abraham'ın Aston Vila'ya transfer olmasının ardından talebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tammy Abraham, Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan İngiliz golcü, dün İngiltere'ye gitti.

SOL KANAT TAKVİYESİ

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın takımdan ayrılışının ardından takıma bir sol kanat takviyesi yapacak. Devre arasında sol kanat takviyesine öncelik veren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, santrforda El Bilal Toure'yi kullanmayı planlıyor.