Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var! Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürek burktu. Hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje daldı. Yan yatan otomobil metrelerce sürüklenirken feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı. İşte korkunç kazanın detayları…









Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., idaresindeki 35 CFT 531 plakalı hafif ticari araç, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi.

ARAÇTAN FIRLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Sürüklenerek yan yatan araçtan dışarı fırlayan M.K., isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve R.K., isimli şahıs ise yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.