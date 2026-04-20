Haberler Afyonkarahisar Afyon'da halı çırpma ve gürültü kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar Afyon'da halı çırpma ve gürültü kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar Afyonkarahisar'da komşular arasında gürültü ve halı çırpma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Bodur çifti kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. İHA









Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı.

Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çift çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.