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Afyonkarahisar'da 50 aile doğayla buluştu! Çocuklar dijital ekranları kampta unuttu

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Aile Çadır ve Karavan Kampı'nda 50 aile doğayla iç içe bir araya geldi. Çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşıp aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle aile bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

AA

Giriş Tarihi:

Etkinliğe katılan aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da kamp alanında bulunmanın çok keyifli olduğunu söyledi.



Organizasyonun bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Akülke, şöyle konuştu:



"Çocuklar gün boyu aileleriyle oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu sayede de dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Aile bağlarını daha da güçlendirecekler. Aileler, çocuklarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Beraber yemek sırasına giriyorlar. Oyunlarla takım olabiliyorlar, becerilerini gösteriyorlar. Aile olabilme kavramını burada yaşıyorlar."

Kamp, yarın sona erecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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