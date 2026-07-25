Afyonkarahisar'da 50 aile doğayla buluştu! Çocuklar dijital ekranları kampta unuttu





"Çocuklar gün boyu aileleriyle oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu sayede de dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Aile bağlarını daha da güçlendirecekler. Aileler, çocuklarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Beraber yemek sırasına giriyorlar. Oyunlarla takım olabiliyorlar, becerilerini gösteriyorlar. Aile olabilme kavramını burada yaşıyorlar."



Kamp, yarın sona erecek.

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