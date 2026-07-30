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Haberler Afyonkarahisar Gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor

Gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller çerçevesinde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri, muhafaza şartları ve izlenebilirlik kriterleri titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler uygulandığı belirtildi. Halk sağlığını tehdit eden olumsuz durumlara yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.
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