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Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duray Karakaya (75) idaresindeki 07 BA 237 plakalı otomobil, kavşakta L.A. (47) sevk ve idaresindeki 61 NE 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Karakaya, N.A. (39), N.A. (21), N.A. (12) ve S.A.'yı (9) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan Karakaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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