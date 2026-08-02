FETÖ'nün suikast timi firarisine şok yardım: SIM kart verip saklayan zanlı tutuklandı!

Geçtiğimiz nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı.

Olay günü güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan terörist Karatepe için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştu. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin analizleri sonucunda teröristin izi bulundu. FETÖ'cü teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi ve Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilerek açık kaynak çalışmaları derinleştirildi.





"İHANETİ MİLLETİMİZ DE DEVLETİMİZ DE UNUTMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz. Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir." paylaşımında bulundu.

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin kimliğinin Emniyet Teşkilatının hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edildiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcilerinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır."

Terörist Karatepe hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "Silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemlere başlandığı bilgisini veren Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı, vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız." ifadelerini kullandı