Hain Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evleri görüntülendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu 37 kişilik timin yakalanamayan son personeli eski yüzbaşı Burkay Karatepe müthiş bir operasyonla yakalandı.
Darbeci hainin yakalandığı Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesinde bulunan ve fazla insanın yaşamadığı İnaz Deprem Evlerindeki daireyi ve kiralık olarak tuttuğu Yarenler Mahallesindeki iki evi SABAH görüntüledi.
Darbeci Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi. Karatepe'nin kaldığı dairede sadece uyuması için bir kanepe bulunuyor.Evde başka herhangi bir eşya bulunmazken, bir poşet içerisinde marketten yeni alınan ve içerisinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol bulunuyor.
Evin en önemli özelliği ise yol tarafını görmesi. Darbeci hain olabilecek polis baskınında ekiplerinin gelişini görebilmek için özellikle bu daireyi seçmiş olabileceği düşünülüyor.
BOŞ BİNAYI HÜCRE EVİ OLARAK KULLANIYORDU
Burkay Karatepe'nin yakalandığı evin hemen yan bloğunda 5 yıldır oturduğunu belirten Meral Karsak, en çok binanın dış kapısının sürekli olarak açık kalmasından şüphelendiğini söyledi. Karsak, "Bina kullanılmadığından demir dış kapısını sürekli kapatıyordum.Ancak her gün gelip baktığımda dış kapı hep açık oluyordu. Tahminimiz gece karanlıkta gelip sabah erkenden de gidiyordu. O evde eşya bulunmuyordu. Muhtemelen kanepeyi filan kendisi buraya getirmiş. Cezasını çeksin" dedi.
KİRALADIĞI İKİ EVİ SABAH GÖRÜNTÜLEDİ
Burkay Karatepe'nin ikameti olarak gösterdiği ve kiralık ev tuttuğu Yarenler Mahallesinde yaşayanlar ise şaşkın. Mahalleli, darbeci haini sakin, kendi halinde, yalnız başına yaşayan, kimseyle fazla diyaloğa girmeyen biri olarak tanıyor. Karatepe, mahallede konuştuğu kişilere kendisinin Konyalı olduğunu, üniversite okumak için şehre geldiğini, ailesiyle arasının bozulması üzerine geri dönmediğini, kağıt ve hurda malzemeler toplayıp, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi.
Karatepe'nin 10 yıl içerisinde aynı mahallede birden çok ev değiştirdiği, kirasını peşin ödediği, kimseyle fazla konuşmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi.En son 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireyi tutan Karatepe'nin daha önce de aynı mahallede başka bir evi kiraladığı ortaya çıktı. Karatepe'nin kiraladığı bu evleri 'paravan' olarak kullanıp, geceyi hücre evinde geçirdiği öğrenildi.
Burkay Karatepe'nin bir üst katında oturan Afganistan vatandaşı, darbeci haini Salih olarak tanıdığını, bir kere kendisiyle bir inşaat için çalışmaya gittiğini, zaman zaman kendisine iş bulduğunu, olayı duyunca çok şaşırdığını söyledi.
Karatepe'nin başka bir komşusu Hasan Danışman ise, "Bana Suriyeli olduğunu okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım" dedi.