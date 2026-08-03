Hain Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evleri görüntülendi

KİRALADIĞI İKİ EVİ SABAH GÖRÜNTÜLEDİ Burkay Karatepe'nin ikameti olarak gösterdiği ve kiralık ev tuttuğu Yarenler Mahallesinde yaşayanlar ise şaşkın. Mahalleli, darbeci haini sakin, kendi halinde, yalnız başına yaşayan, kimseyle fazla diyaloğa girmeyen biri olarak tanıyor. Karatepe, mahallede konuştuğu kişilere kendisinin Konyalı olduğunu, üniversite okumak için şehre geldiğini, ailesiyle arasının bozulması üzerine geri dönmediğini, kağıt ve hurda malzemeler toplayıp, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi.

Karatepe'nin 10 yıl içerisinde aynı mahallede birden çok ev değiştirdiği, kirasını peşin ödediği, kimseyle fazla konuşmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi.En son 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireyi tutan Karatepe'nin daha önce de aynı mahallede başka bir evi kiraladığı ortaya çıktı. Karatepe'nin kiraladığı bu evleri 'paravan' olarak kullanıp, geceyi hücre evinde geçirdiği öğrenildi.

Burkay Karatepe'nin bir üst katında oturan Afganistan vatandaşı, darbeci haini Salih olarak tanıdığını, bir kere kendisiyle bir inşaat için çalışmaya gittiğini, zaman zaman kendisine iş bulduğunu, olayı duyunca çok şaşırdığını söyledi.

Karatepe'nin başka bir komşusu Hasan Danışman ise, "Bana Suriyeli olduğunu okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım" dedi.