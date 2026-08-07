Çocuğun ölümünde korkunç iddia

Afyonkarahısar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi 'cinayet' iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

YANITSIZ BIRAKTILAR

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.