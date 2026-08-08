Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Kamyon alt yola savruldu, çok sayıda yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Otobüse arkadan çarpan kamyon alt yola savrulurken, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi mevkiinde, meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsüne arkadan gelen kamyon çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından kamyon kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve yol seviyesinin altındaki yola düştü. Kazanın ardından bölge adeta can pazarına döndü.
KAMYON ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddeti nedeniyle kamyon sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde kamyon şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonun yoldan çıkarak alt yola düşmesi, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
OTOBÜSÜN CAMLARI PATLADI, YOLCULAR YARALANDI
Kazanın diğer tarafındaki yolcu otobüsünde ise büyük panik yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün camlarının patladığı öğrenilirken, araçta bulunan çok sayıda yolcunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara müdahale ederek sağlık durumlarını kontrol etti.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastanelere sevk edilmesi için çalışma başlattı. Karayolunda ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.