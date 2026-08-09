Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Afyonkarahisar'da Z.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Akören beldesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.S. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşıp ardından yan yola girerek durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan toplam 15 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.