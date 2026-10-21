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Afyonkarahisar'da feci çarpışma! 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da feci çarpışma! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da feci çarpışma! 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar’da feci çarpışma! 4 kişi hayatını kaybetti

Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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