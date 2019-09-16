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'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı

16.09.2019, 21:12

​Aydın’ın Söke ilçesinde, 'nde kalan (80), tartıştığı arkadaşı ’ı (66) bıçakladı. Ağır yaralanan Canbay hastaneye kaldırılırken, Özer gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinde kalan Galip Özer ile Ahmet Bülent Canbay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özer, eline geçirdiği bıçakla Canbay'ı, iki kere karnından ve bir kere de kolundan yaraladı.

Canbay, kanlar içinde yere yığılırken, huzurevi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Bülent Canbay ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Canbay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis, Galip Özer'i gözaltına aldı.

DHA

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