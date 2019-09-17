Katilden son paylaşım

Boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşını aylarca sosyal medyadan arayan, cinayetin bir gün öncesinde de niyetini açıkça belli eden firari katil, son paylaşımının ardından jandarma karakoluna teslim oldu

Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisini öldüren Gökhan Coşkun, teslim oldu. Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eşi Fatma Coşkun ile boşanma aşamasında olan Gökhan Coşkun, kayınvalidesinin cenaze töreninde Tuncay Ardıç'ı göğsünden bıçakladı. Coşkun kayıplara karışırken, hastaneye kaldırılan Ardıç öldü. Cinayetten önce sosyal medyadan Tuncay Ardıç'ı aradığını duyuran Coşkun, teslim olmadan önce yaptığı paylaşımda da eşi ve çocukları ile çekilen bir fotoğrafın altında "Canlarım sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Elbet bu kötü günler bitecek. Sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm, oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Efeler Jandarma Karakolu'na giderek teslim olan ve ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan katil zanlısı tutuklandı.

İHSAN KARATAŞ