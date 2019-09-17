Lösemili Sedat’a donör müjdesi Almanya’dan

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi koyulan küçük Sedat Tok'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu.

Aydın'da yaşayan Göksel (38) ve Hacer Tok (39) çifti, 11 yaşındaki oğulları Sedat'ı geçen yıl eklem bölgelerinde şişlik ve aşırı kilo kaybı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi koyulan küçük Sedat için ilik nakli arayışı başladı. Bu süreçte 3 çocuklu aile, Aydın'dan İzmir'e gidip gelmeye başladı ve Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Sedat'a, babaannesi Selma Tok refakat etti.



23 EYLÜL'DE YAPILACAK



İlik nakli bekleyen Sedat'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu. Ancak bu kişinin hastalık taşıması nedeniyle nakil gerçekleşmedi ve Sedat taburcu edildi. Tok ailesinin yüzü, birkaç gün önce aldığı sevindirici haberle yeniden güldü. Almanya'da yüzde 100 uyumlu donör bulunduğunun bildirilmesi üzerine nakil işlemlerinin başlatılması için Sedat'ın Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Işın tedavisi ve 3-4 günlük kemoterapinin ardından 23 Eylül'de nakil işleminin yapılacağını belirten baba Göksel Tok, "Artık sonuna geldik. İnşallah çocuğumuz bu eziyet ve çilelerden kurtulacak. Vücudu aldığı kemoterapilerden çok yorulmuştu. Kelimelere sığmayacak bir mutluluk yaşıyoruz. Umarım tüm nakil bekleyen hastalar bu mutluluğu yaşar" dedi.