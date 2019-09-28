‘Karpuz’ şifreli katliama rekor ceza istendi

Nazilli’de ‘Karpuz yemeğe gideceğim’ diyerek 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralayan Duran’ın 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 kez de 20 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen yıl Mustafa Duran, birlikte iş kurduğu eşi Tülin Duran ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi pompalı tüfekle basarak katliam yaptı. Cani koca, komşuları Filiz Kahya, Mehmet Kahya, eşi Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç'ı pompalı tüfekle öldürdü, eşi Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran ile eşinin akrabaları Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç'ı da yaraladı.





'BAŞKA YERE DAVETLİYİM'



Mustafa Duran'ın cinayetten 30 dakika önce Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde oturan bir yakının evine gittiği ve kendisinden akşam yemeğine kalmasını isteyen yakının davetini, "Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim" diyerek oradan ayrıldığı ve katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıktı



TASARLAYARAK ÖLDÜRME



Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa Duran'ın öldürme kastıyla ateş ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Duran'ın "Tasarlayarak öldürme, eşi kasten öldürme, altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 kez de 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

KAZIM YÖRÜKCE