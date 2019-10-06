CHP’li başkan saldırıya uğradı

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Kafasına şişeyle vurulan ve darp edilen Mersin, tedavi altına alındı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki evine girerken Mersin'e 4 kişi saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Aydın Devlet Hastanesi'nin acil sevisine kaldırılan Mersin'in kafasına dikiş atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlı güvenlik kameralarından kimliklerini tespit edilerek yakalandı. İfadelerinde Mersin'in kendilerine küfür ettiğini iddia eden zanlılar adliyeye sevk edildi.

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