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’li başkan saldırıya uğradı

CHP’li başkan saldırıya uğradı
Giriş Tarihi: 6.10.2019

'da Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Kafasına şişeyle vurulan ve darp edilen Mersin, tedavi altına alındı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki evine girerken Mersin'e 4 kişi saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Aydın Devlet Hastanesi'nin acil sevisine kaldırılan Mersin'in kafasına dikiş atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlı güvenlik kameralarından kimliklerini tespit edilerek yakalandı. İfadelerinde Mersin'in kendilerine küfür ettiğini iddia eden zanlılar adliyeye sevk edildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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